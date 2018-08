Gilbers beste Nederlandse combinatie EK Pony’s dressuur

De gouden medaille ging naar de Duitser Moritz Treffinger en zijn Top Queen H. De Duitser won met ruim één procent verschil op de nummer twee. Het zilver was voor de Deen Alexander Hegstrand. Met Adriano B scoorde Helgstrand 80,275%. Een score van 76,725% was voor de Duitse Julia Barbian met Der Kleine Koenig goed voor het brons.

Nederlands presteert

De Nederlandse amazones presenteerden erg goed in de Kür. Thessa Gilbers greep net naast het brons en werd vierde. Het is knap hoe de amazone eigenlijk als vervanging meeging, en dan zo ontzettend goed weet te presteren. Micky Schelstraete scoorde met haar pony Elin’s Noncisdador 74,625%, wat goed was voor plaats zes. Op de zevende plek vinden we Kiki Romney met Reedborder Amazing met 74,100%.

Bekijk de uitslag hier.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl