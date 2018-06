Glenn Knoester rijdt Raijmakers jr. er af

Met de dertienjarige Alpicor is Knoester al jaren een combinatie. Dat begon bij de young riders en in 2016 maakte het duo de overstap naar de senioren. Inmiddels hebben Knoester en Alpicor op het hoogste niveau gesprongen. Een paar weken geleden in Uggerhalne kwam hij met 1 springfoutje aan de streep in de 4* Grote Prijs en in april van dit jaar won hij in Vittel een 1,50m rubriek en werd hij tweede in een 1,45m.

30 deelnemers

De Grote Prijs van CH Haarlemmermeer werd 20 centimeter lager dan het topniveau gereden, maar Knoester moest zijn zege wel bevechten. In de bijna 30 combinaties tellende Grote Prijs bleven er vier ruiters foutloos in het basisparcours en zo moest de 25-jarige ruiter het in de barrage nog een keer opnemen tegen Piet Raijmakers jr., Delphine Klopper en Thomas Mertens. In een tijd van 43,44 seconden was Knoester ruim 3 seconden sneller dan Raijmakers jr. (46,5 sec) en ook Klopper kon niet aan de tijd van haar provinciegenoot tippen (49,31 sec).

Thuiszege

De zo’n 20 kilometer van Hoofddorp wonende Knoester maakte er zo een Noord-Hollands feestje van. Hij deed dat bovendien op een Noord-Hollands paard: Alpicor werd in Assendelft gefokt door R. Blommestein, ook de fokker van Knoesters Clint Easter.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl