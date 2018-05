Het Glock Horse Perfomance Center heeft geïnvesteerd in een jong talent voor Gerco Schröder. Het gaat om de vijfjarige Glock’s Novellist (Carrera VDL x Dulf van den Bisschop). “Hij heeft heel veel vermogen, aanleg en uitstekende kwaliteiten, alles wat we zoeken in een toppaard”, vertelt Schröder.