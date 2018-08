Glock-ruiter Riccardo Sanavio verdedigt Italiaanse kleuren in Tryon

Sinds zijn komst op het Glock Horse Performance Center in Oosterbeek vormen Riccardo Sanavio en Glock’s Federleicht een combinatie. Het paar debuteerde in oktober op de subtopwedstrijd in Beuningen en won direct de Zware Tour. Sanavio reed zich dit voorjaar in de kijker bij de Italiaanse bond door de goede resultaten in Compiègne en Rotterdam waar hij ruim boven de 70% scoorde met de veertienjarige merrie.

Pierluigi Sangiorgi

De Italiaanse federatie heeft naast Riccardo Sanavio ook Pierluigi Sangiorgi geselecteerd voor de wereldruiterspelen in Tryon. Sangiorgi verdedigde met Flourian (v. Savoy) de kleuren van zijn land al op de Olympische Spelen in Beijing. Voor Tryon heeft hij de elfjarige Stakkato-zoon Gelo delle Schiave onder het zadel.

Pia Laus uit selectie door ongeluk

De hoogst geplaatste Italiaanse op de wereldranglijst, Pia Laus, werd kortgeleden uitgeschakeld voor de WEG in Tryon door een val van een jong paard. De amazone werd met haar Sancisco OLD-zoon Shadow overwogen voor het Italiaanse team.

Bron Facebook/Fise.it