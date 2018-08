Glock’s Total U.S. met inhaalrace overtuigend naar Pavo-zege

Total U.S. begon vandaag aan de finale met een achterstand van 3,2 punt op de winnaar van de halve finale Hartsuijker (v. Johnson). Dat was toen al een omstreden uitslag, die vandaag werd omgezet in een overwinning voor Total U.S. Overigens liet de KWPN-goedgekeurde zoon van Totilas vandaag een nog betere proef zien, met meer ruggebruik en met een mooie constante aanleuning.

‘Great feeling’

Dat leverde de hengst een compliment van gastjury Steffie Wolf op. “De aanleuning was heel licht en hij reageerde heel snel op de hulpen. Ongelooflijk zoveel als dit paard al kan verzamelen, vooral in galop. It was a great feeling.”

Total U.S. kreeg van Wolf een 9.8, samen met de 9,3 van de juryleden Mariette Sanders en Frenk Jespers was het totaal van 276,8 ruimschoots voldoende voor de overwinning.

Goed werk

De tweede plaats was voor Hartsuijker, die zich onder Stefanie Wolf heel goed liet zien, mooi van de grond af lopend en goed reagerend op de hulpen van de amazone. De Johnson-zoon – niet de spectaculairste van de jaargang – scoorde heel goed op harmonie en ‘rittigkeit’ en bewees dat zijn amazone Dinja van Liere goed werk met hem had gedaan. Hartsuijker – gefokt door Irene Wolfs – kwam door de 9,6 van Wo;lf en de 8,68 van Sanders en Jespers uit op 271,8, de tweede plaats.

Haute Couture

Met het andere paard van Van Liere had Stefanie Wolf een minder goede klik. Haute Couture verstrakte wat, werd een beetje hectisch in plaats van dat ze zich onder Wolf ontspande. De merrie van f/e A. Drost en Joop van Uytert kreeg 9,6 van Wolf, 8,56 van Sanders en Jespers en kwam uit op 263,4, de derde plaats.

Haeden vierde

Vierde werd krachtpatser en topgaloppeur Haeden (v. Chippendale), gereden door Ingrid Malan. De KWPN-hengst Trafalgar eindigde op de vierde plaats, gevolgd door Hello d’Oty (v. Jazz), gereden door Sarah Wilkinson.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl