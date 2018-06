Glock’s Undercover officieel met pensioen

Op de site van Glock heeft Edward Gal namens zichzelf en het hele team een brief geschreven aan de zwarte ruin. Het is voor het eerst dat officieel bevestigd is dat Undercover met pensioen is, want eigenlijk nam hij al in 2016 in stilte afscheid van de sport.

Vertrouwen

In zijn eerbetoon aan Fritsie spreekt Gal over de Olympische Spelen in Londen in 2012, toen ze pas in april hun internationale debuut maakten en in juli al elfde werden in de Grand Prix op de Spelen, tiende in de Special en negende in de kür en brons wonnen met het Nederlandse team. Ondanks alle spanning was het grootste succes het vertrouwen dat hij had gewonnen van zijn paard.

Prestaties

“Zoveel speciale momenten, zoveel ererondes, overwinningen in Oostenrijk, Den Bosch en Odense, Zilver en twee keer brons in de WB-finales in Las Vegas, Lyon en Gothenburg, teamgoud en zilver op het EK in Aken”, schrijft Gal in zijn eerbetoon. “Na Aken in 2015 namen we een pauze en toen we in 2016 ons rentree maakten voelde ik opnieuw jouw stress. En wat zijn overwinningen waard als het paard waarmee je zo’n sterke band hebt zich niet goed voelt en niet blij is op zulke evenementen.”

Dankjewel Fritsie

In mei 2016 werd het besluit genomen dat Undercovers leven verder zou gaan zonder sport. “Jij houdt van je nieuwe leven dat je bij ons leidt op het GHPC sinds mei 2016. In de zon met een briesje, in de herfst met de bladeren, die van de bomen vallen en in de winter in de sneeuw met je dikke wintervacht. Samen met je maatjes Tony de pony, Nadine en Next One. Je bent een echte persoonlijkheid, een vriend en een maatje en wij zijn degenen, die dankjewel moeten zeggen. Ik zeg het in het bijzonder. Dankjewel Fritsie.

Bron: GHPC