Godolphin’s Blue Point wint de Groupe 1 King’s Stand Stakes

Blue Point vertrok in februari dit jaar vanuit Engeland naar Dubai om vandaar een maand later verder te reizen naar Hong Kong en vandaar uit weer terug naar Engeland. Het paard heeft sinds Hong Kong 51 dagen niet gekoerst en zich bijzonder goed van de wereldreis hersteld zoals hij op Royal Ascot gisteren liet zien.

Blue Point snelt Battaash voorbij

Battaash vertrok als een speer uit de startbox en verraste daarmee jockey John Velasquez die op Lady Aurelia koerste. Tot zo’n 100 meter voor de finish leek het er op dat Battaash ging winnen, maar jockey William Buick had met Blue Point andere plannen. Zij namen het roer over en wonnen voor eigenaar Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum en recente derby winnaar en trainer Charlie Appleby voor Battaash en Mabs Cross.

Without Parole wint de St.James’ Palace Stakes

In 2016 won een van werelds favoriete jockeys Frankie Dettori deze race op Galileo Gold en gisteren deed hij dat dunnetjes over op de door John Gosden getrainde Without Parole (Frankel x Without You Babe). De laatste Group 1 van de openingsdag van Royal Ascot, de race voor drie jarige renpaarden, is misschien wel de meest langverwachte wedstrijd van de week. US Navy Flag leidde King’s Shield en Without Parole in een razendsnel tempo, met Wootton en Romanise, de Ierse winnaar van de 2.000 Guineas in zijn kielzog. Met nog 100 meter te gaan nam Dettori de koppositie over en finishte voor Gustav Klimt en de derde aankomende Wootton.

De overwinning bezorgde Dettori en John Gosden gisteren een dubbel succes na hun overwinning in de Coventry Stakes met Calyx.

Bron Paardenkrant-Horses.nl