Goed begin van de dag voor Gerco Schröder in Treffen

Zanotelli was met de tienjarige Cardento-dochter ruim twee-en-een-halve seconde sneller foutloos aan de finish in de tweede fase van het parcours dan Schröder. De merrie, die voorheen ook succesvol was met Maureen Bonder klokte af op 34,15 seconden.

Top drie

Schröder en Dobelensky (v. Cornet Obolensky) waren met 36,82 seconden op de klok goed voor de tweede snelste foutloze rit en naast Zanotelli, de enigen die onder de 37 seconden bleven. Malin Baryard-Johnsson maakte met H&M Second Chance de top drie compleet. Het Zweedse paar, dat vrijdag ook derde werd in de 1,45m-rubriek, kwam in 37,06 seconden foutloos aan de finish.

Nederlanders

Marc Houtzager eindigde met Sterrehof’s Dante (v. Canturano) ook in de prijzen net als Sanne Thijssen met Bacardi (v. Numero Uno). Houtzager en Dante bleven foutloos, maar kregen een tijdfout. Daarmee eindigden ze op de achtste plek. Thijssen en Bacardi liepen vier strafpunten op in de tweede fase en werden elfde.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl