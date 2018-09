Gold Tour Final Sommersted prooi voor Deense, Nederlanders in top zes

Achter de Deense mocht de Duitser Mario Stevens plaatsnemen. Stevens stuurde Landano (v.Lord Pezi) rond in 36,29 seconden en kwam zo net een halve seconde tekort voor de winst.

Nederlanders succesvol

Drie Nederlanders wisten de barrage te bereiken. In totaal waren er 10 barrage kandidaten. Daan van Geel noteerde het beste Nederlandse resultaat met een derde plaats. Met Escobar (v.Air Jordan Z) klokte van Geel een tijd van 36,43. Piet Raaijmakers Jr vinden we op plaats vier. De ruiter reed met Van Schijnderl’s Amberlina (v.Tangelo vd Zuuthoeve) een rustige barrage in een tijd van 39,53. Robert Vos deed met Scotch (v.Stolzenberg) een goede poging voor de winst, maar moest door een fout genoegen nemen met een zesde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl