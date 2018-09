Jil-Marielle Becks is met de door haar vader gefokte Damon’s Satelite (v. Damon Hill) uiterst succesvol in de internationale Grand Prix U25, maar ook in de ponysport viert ze triomfen. Op de Bundeschampionate reed ze HBS Golden Mylight (v. Golden West) naar de titel bij de driejarige merries en ruinen. Maar dat was niet het enige succes: de droompony is namelijk het eerste eigen fokproduct van de twintigjarige Becks.