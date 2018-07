Goud voor Belgische juniorenteam, Nederland zesde

Het resultaat van het Nederlandse juniorenteam valt wat tegen na de winst in Hagen vorige maand.

De Belgen bleken vandaag oppermachtig. Met in totaal slechts 14,55 strafpunten in de drie rondes blijven zij Groot-Brittanië en Ierland ruim voor. Oranje kwam in totaal uit op 31,92 strafpunten, iets meer dan de 29,74 strafpunten van Italië en 28,21 strafpunten van Rusland. De Britten kwamen uit op 22,29 strafpunten en Ierland maakte de top drie compleet met 25,17 strafpunten.

Individueel

Individueel staat Jason Foley op de eerste plaats in de tussenstand. De Ierse ruiter, die met het team tweede werd staat met Castlefield Vegas (v. Cassino) op 1,59 seconden op bijna vier punten voor op Egor Shchibrik met Chiara uit Rusland. De derde plaats in de voorlopige top drie is voor de Brit Oliver Fletcher met Disckoboy (v. Douglas).

Nederlanders

Schuttelaar staat er van de Nederlanders het beste voor met de negende plaats voorlopig. Rowen van de Mheen en Mel Thijssen staan voorlopig op plek 32 en 33 en Lars Kersten volgt op de 42-ste plaats.

Uitslag teams

Tussenstand

Bron: Paardenkrant-Horses.nl