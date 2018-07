Goud voor Buijs, zilver voor Van Nek en Van den Hoogen ook in top vijf

Buijs kreeg 76,500% voor haar finale-proef met Happy Feet (v. Tuschinski) en bleef daarmee haar landgenote Van Nek iets meer dan een procent voor. Van Nek, die afgelopen donderdag nog haar eigen internationale record verbeterde met Fariska (v. Vivaldi), kreeg nu 75,142% voor haar proef.

Verdeling

De juryleden waren het niet helemaal eens over de medaille-verdeling tussen de twee Nederlandse amazones, Isabelle Judet , de Franse jury bij C, zette Van Nek op goud, terwijl de andere vier juryleden Buijs bovenaan plaatsten.

Brons

Het brons in de rubriek voor de Children, waar het vooral draait om de harmonie, was voor de Duitse Kenya Schwierking met Dinos Boy. Het duo kreeg 73,535% van de juryleden en verwees daarmee landgenote Alina Hahn met Riana naar een plek naast het podium.

Vijfde plek

Voor Den Hoogen was dit het eerste EK. De amazone, die met haar zevende plaats het derde resultaat voor het teamgoud neerzette met Woodstock (v. Wengelo’s Ricardo), kreeg in de finale 72,214% van de juryleden. Hoewel de plaatsingen van de juryleden varieerden van de vierde naar de zevende plek in de uitslag, was de score goed voor de laatste plek in de top 5.

Uitslag

