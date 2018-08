Goud voor Charlotte Fry, geen medaille voor Nederland

In de loop van het evenement groeiden Nekeman en Boston STH in vorm en lieten een fraaie kür zien. Hoogtepunten waren de kleine pirouettes waarin de Johnson-zoon veel gewicht op de achterhand overneemt en de uitgestrekte gangen. Na de rit van de combinatie, die direct daarna aan de leiding ging, waren de vier ritten daarna erg spannend. Helaas kwam ze net tekort voor het brons.

Het jaar van Fry

Charlotte Fry begon de landenproef met de eerste prijs, maar moest in de individuele proef haar meerdere erkennen in de Duitse Jil-Mariëlle Becks. In de kür reed ze twee combinaties na Becks de ring in en wist wat haar te wachten stond: 79,265% verbeteren. Daar slaagde ze ruimschoots in. De Britse amazone die hard op weg lijkt de tweede Charlotte Dujardin te worden, kreeg onder andere negens voor de drafappuyementen, pirouette naar links en het binnenkomen.

Zilver en brons naar Duitsland

Het werd dus zilver voor Becks en haar elegante Damon’s Satelite. De lichtvoetig bewegende Damon Hill-zoon scoorde zelfs een tien (!) voor de uitgestrekte stap en een negen voor de uitgestrekte draf. In de piaffe mag hij nog meer gedragen en ritmisch blijven, maar ook daarin toonde de vos zijn talent. De score was genoeg om landgenoot Lisa-Maria Klössinger, de winnares van vorig jaar, naar de derde plaats te verwijzen. Zij kwam met FBW Daktari uit op 78,010%.

Piaffe blijft moeilijk voor TC Athene

Met meerdere drieën op de piaffe en onvoldoendes op de overgangen daar in en uit, verloor Jeanine Nieuwenhuis net als in de Intermediaire II en U25 Grand Prix kostbare punten. Daarentegen liet TC Athene enorme galopseries, mooie kleine pirouettes en gedragen zijgangen zien. Dat bracht Nieuwenhuis en haar United-zoon op 75,125%, waarmee de regerend Nederlands kampioene niet verder kwam dan de achtste plaats.

Van der Vlist elfde

Maxime van der Vlist viel met Bailey net buiten de top tien. Ze stuurde de Negro-zoon naar 72,225%, goed voor een elfde notering. De amazone, die net als Nekeman bezig is aan haar laatste U25-jaar, liep tegen een fout in de serie om de twee aan, maar liet wel een indrukwekkende drafreprise zien.

