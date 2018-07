Goud voor IJsbrand Chardon in Aken: ‘Wist dat ik nul moest rijden’

Na een sterke dressuur en goede marathon stond IJsbrand Chardon 5,74 strafpunten achter regerend Wereldkampioen Boyd Exell, die na twee onderdelen aan de leiding ging: “Ik wist dat ik nul moest rijden om de druk op Boyd op te voeren,” vertelt IJsbrand. “Bram en ik hebben de laatste tijd thuis veel aandacht geschonken aan de vaardigheid en ik heb nu zo’n fijn span. Deze paarden gaan simpel, snel en draaien enorm kort in. Hierdoor lag ik steeds 2 tot 3 seconden voor op tijd. Dit geeft me echt een super gevoel voor Tryon, ik ben uiteraard top tevreden!”

Ook Winning Round voor Chardon

IJsbrand Chardon won dit jaar voor de twaalfde keer in zijn carrière de prestigieuze wedstrijd in Aken en won tot slot ook de winning round, die overigens niet meer meetelde voor de klassementen. Boyd Exell eindigde na twee foutjes in de vaardigheid op de tweede plaats.

‘Nog lang niet afgeschreven’

“IJsbrand is nog lang niet afgeschreven,” lacht een dik tevreden bondscoach Harry de Ruyter. “Hij is nog net zo fanatiek als 35 jaar geleden toen hij begon! IJsbrand reed echt een ongelofelijke vaardigheidsproef, hij was de enige die foutloos binnen de tijd wist te blijven. Dan ben je sterk. Dit bewijst de klasse van de menner. Maar ook Bram en Koos hebben het uitstekend gedaan, we wisten dat er bij poort 7 en 8 in het parcours enig risico genomen moest worden en bij de een lukt het wel, bij de ander niet.”

‘Jongensdroom die uitkomt’

Bram Chardon stond voor aanvang van de vaardigheid op de derde plaats en hij wist deze plek te behouden ondanks twee afgeworpen balletjes: “Die tweede bal was niet nodig geweest, maar ik ben echt heel blij. Het is gewoon een jongensdroom die uitkomt om tijdens mijn eerste optreden in Aken derde te worden, gewoon gaaf.”

Marathonwinnaar Koos de Ronde zakte na twee balletjes en tijdfouten naar de zevende plaats.

Klik hiervoor de uitslag.

Bron Persbericht KNHS