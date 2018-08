Goud voor Japanse team met Akane Kuroki en Toots

Mahamad Fathil Mohd Qabil Ambak was met Rosenstolz (v. Rotspon) met afstand goed voor het beste resultaat in deze landenwedstrijd. Het duo uit Maleisië kreeg 74,881% voor de proef en stond daarmee dik 3,5% los van de nummer twee.

Drie keer 70+

Drie combinaties scoorden boven de zeventig procent in deze Prix st. Georges-proef en Kim Hyeok was met Degas K goed voor het tweede resultaat. Het duo uit Korea kreeg 71,235% op het protocol en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan het teamzilver voor Korea. De derde plaats was voor Jacqueline Wing Ying Siu met JC Fuerst on Tour uit Hong Kong. Het voormalig kampioenspaard van Anna-Christina Abbelen liep naar een score van 70,735% en maakte de top drie compleet.

Japanners

Kuroki was met Ymke Schellekens’ Toots een van de twee Japanners in de top 5. Masanao Takahashi kreeg net iets meer voor zijn proef met zijn Olympiade-paard Fabriano (v. Florestan I) en mocht zich met 69,823% als vierde opstellen.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl