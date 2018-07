Goud voor Nederlands juniorenteam, topscore voor Van Peperstraten

Wat vorig jaar Roosendaal net niet lukte (zilver op 1 procent achterstand), lukte nu in Frankrijk wel. Het team Alex van Silfhout, waarin Daphne van Peperstraten en Thalia Rockx vorig jaar ook al waren opgenomen, won overtuigend. Thalia Rockx stuurde de nog maar zevenjarige (en voor het WK voor jonge dressuurpaarden geselecteerde) Golden Dancer de la Fazenda (Bretton Woods x Florestan I) naar bijna 72% (71,939) en Kimberly Pap deed hetzelfde met Vloet Victory (Jazz x Ulft). Deze ruin van Joop van Uytert en Renate van Vliet liep naar 71,909%. De vierde amazone van Van Silfhout, Milou Dees met Francesco (Florencio x Krack C) kwam uit op 67,363%, het streepresultaat.

Nieuw record

Het Nederlandse juniorenteam heeft de geschepte verwachtingen dus waar kunnen maken, al maakte Van Peperstraten het in aanloop naar dit Europees kampioenschap nog wel even spannend. Op de laatste observatiewedstrijd bleef de tot dan toe ongeslagen Van Peperstraten in de eerste wedstrijd ‘hangen’ op de vijfde plaats en bij het losrijden voor de kür viel ze van Cupido. Toen liet Van Peperstraten al weten dat Cupido gewoon in vorm was, maar dat de eerste proef even ongelukkig liep.

Dat bewees de amazone vandaag in Fontainebleau. Met bijna 76% in de teamtest was er een nieuw internationaal record voor Van Peperstraten en Cupido.

Duitsland zilver, Denemarken brons

Met nog enkele deelnemers te gaan, staat de uitslag bovenaan in het klassement al vast. Nederland komt uit om 219,757%, gevolgd door Duitsland (216,816%) en Denemarken (211,877%). De beste Duitse score wordt neergezet door Romy Allard met de relatief onbekende Summer Rose (v. Sir Diamond), nog voor Nürnberger Burg-Pokal winnaar (onder Isabell Werth) QC Flamboyant OLD met Valentina Pistner. Het Deense team werd aangevoerd door de 71,484% van Sara Aagaard Hyrm met Skovborgs Romadinov.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl