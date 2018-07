Goud voor Nederlandse Childeren; van Nek 1, Buijs 2

Lara van Nek reed met Fariska (v. Vivaldi) naar de topscore van 76,154%. Met deze score blijft van Nek zichzelf dit EK overtreffen. Buiten de overwinning reed zij opnieuw naar een internationaal persoonlijk record. Één van de jury’s beoordeelde haar proef zelfs met 79,038%.

Golden girl Buijs

Lange tijd leek het erop dat Duitsland er met het goud vandoor zou gaan. Enkel Sanne Buijs kon er nog voor zorgen dat Nederland het goud in handen zou krijgen. Zij moest minimaal 73,800% rijden met haar Happy Feet (v. Tuschinski). En dat lukte. Met een score van 75,615% kwam zij niet alleen op een tweede plaats achter van Nek, maar kwam ook het goud in Nederlandse handen.

EK-debutante Lilli van den Hoogen zevende

EK-debutante Lilli van den Hoogen reed met Woodstock (v. Wengelo’s Ricardo) naar 73,153% en eindigde hiermee op de zevende plaats. Haar proef werd wisselend beoordeeld met plaatsingen variërend van de tweede tot achtste plaats. Sanne van der Pols en Excellentie (v. Don Schufro) behaalde een score 68,462%. Een storing in de proef drukte de score van deze combinatie. Van der Pols werd hiermee het wegstreepresultaat.

Duitsland 2, Frankrijk 3

Opnieuw zorgde Duitsland ervoor dat het podium niet geheel oranje kon kleuren. Isabelle Dülffer reed met Ben Kingsley (v. Bennetton Dream FRH) naar 75,385% en kwam hiermee op een derde plaats. Met plaats drie tot en met zes in handen behaalde zij een totaalscore van 223,075%. Goed voor het zilver. Frankrijk nam het brons in handen met een totaal van 207,833%, een knappe prestatie aangezien Frankrijk maar drie combinaties heeft in het team en daardoor geen wegstreepresultaat.

Bekijk hier de individuele uitslagen

Bekijk hier de team uitslagen

Bron: Paardenkrant-horses.nl