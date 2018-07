Gouden speld voor Jan Greve en Henk van Dijk

Jan Greve, een van de meest veelzijdige paardenmensen van Nederland, nam begin van dit jaar afscheid als KNHS Teamveterinair Dressuur Senioren. Greve is bijna 40 jaar actief geweest als teamveterinair. Greve begon eind jaren ’70 van de vorige eeuw zijn loopbaan als teamveterinair bij de eventing. Na de eerste Wereldruiterspelen in Stockholm in 1990 is hij gestopt bij de eventing en overgestapt naar de zorg voor de springpaarden. Hij was onder meer teamveterinair tijdens de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 toen het Nederlandse team goud wist te winnen.

Vanaf 1996 is Greve de pony’s en jeugd springteams gaan begeleiden waarin ook regelmatig zijn kinderen actief waren. Na de springjeugd werd Greve teamveterinair bij de dressuurpaarden. In aanloop naar de Olympische Spelen van Londen besloot Greve daar vanwege een verschil van inzicht met toenmalig bondscoach Janssen mee te stoppen. Na Londen is hij weer teruggekomen bij het dressuurteam. Op dit moment zet Greve zijn deskundigheid en ervaring in als voorzitter van de Technische Commissie Mennen.

Doorgegroeid

Henk van Dijk zette zich 20 jaar met enorme toewijding in voor de KNHS. Van Dijk, praktiserend veterinair in de provincie Zeeland, begon in 1997 als teamveterinair van de dressuurjeugd. In 2017 nam hij afscheid als KNHS Teamveterinair van de dressuur Junioren & Young Riders. In de periode dat Van Dijk fungeerde als teamdierenarts won de Nederlandse dressuurjeugd vele team- en individuele medailles in zowel goud, zilver als brons. Heel veel succesvolle jeugdruiters waar Van Dijk toen mee werkte, zijn uitgegroeid tot de toppers van nu. Een greep uit de winnaars van toen die naar het allerhoogste niveau zijn doorgegroeid: Marlies van Baalen, Imke Bartels, Joyce Heuitink, Laurens van Lieren, Thamar Zweistra, Diederik van Silfhout en Anne Meulendijks.

‘Goed team essentieel’

KNHS Bestuurslid Emile Hendrix overhandigde beide heren de gouden speld, bloemen en uiteraard lovende woorden. “Medailles winnen doet niemand alleen. Een goed team rond de ruiters en paarden is essentieel voor succes. Jan Greve en Henk van Dijk zijn paardenmensen waar we er nooit genoeg van hebben. De toewijding aan hun taak was steeds ongekend en heeft geleid tot prachtige successen. De KNHS is Jan en Henk dan ook enorm veel dank verschuldigd.”

Bron: KNHS