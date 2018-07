In Zwitserland reed Wouter Devos met de vijftienjarige Tonik Hero (v. Organo Sitte) naar de winst in de viersterren Grand Prix. Het was meer dan een jaar geleden dat de broer van Pieter Devos en zijn ruin zich aan een wedstrijd op dit niveau waagden. Het leverde Devos 25.000 Zwitserse Franc op (ruim 21.000 euro).