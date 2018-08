GP Lastrup: Been voorkomt Duitse top vijf, Nederlanders succesvol

De zege in de Grote Prijs was voor Johannes Ehning in het zadel van C-Jay 3 (v. Carthago). Ehning was uiterst succesvol in Lastrup. Hij won eerder vandaag al de Medium Tour. Hij finishte in de Grote Prijs in 36,65 seconden.

Been maakt top drie compleet

Een fractie langzamer was landgenoot Tobias Meyer die met Corny 8 (v. Cornet Obolensky) finishte in 36,89 seconden. Remco Been zette een sterke rit neer met zijn toppaard Holland vd Bisschop en had 37,84 seconden nodig.

Gedeelde zesde

Lennard de Boer, die dit jaar van werkgever wisselde, was ook succesvol in deze Grote Prijs. Met de tienjarige Dento (v. Zento) zette hij de gedeelde zesde tijd neer samen met Christopher Kläser.

De Boer werd gevolgd door Megan Laseur met de Quick Star-dochter Cleopatra.

Buiten de top tien

Gerben Morsink belandde net buiten de top tien met Navarone Z, met wie afgelopen NK het zilver won. Een fractie langzamer was Ben Schröder die met Lu Lu 11 (v. Contact Me) eindigde op de twaalfde plek. De veertiende prijs werd in ontvangst genomen door Albert Zoer, die met Florian de snelste vierfouter was.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl