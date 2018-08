GP Münster: Ahlmann fenomenaal, Schuttert moet gedurfde aanval met balk bekopen

De barrage ging van start met Julia Kayser in het zadel van Sterrehof’s Cayetano. Het duo kwam onder andere in de problemen in de dubbelsprong waar Cayetano met zijn achterbeen tussen de balken belandde. Een resultaat van elf strafpunten leverde uiteindelijk de veertiende plaats op.

Eerste foutloze

De derde starter in de barrage, Lars Nieberg, slaagde er als eerste in om de lastige barrage zonder fouten door te komen. Nieberg zette met Foster 39 een openingstijd neer van 41,53 seconden, die later moeilijk te verbeteren bleek te zijn.

Marc Houtzager verscheen direct na Nieberg in de piste met Sterrehof’s Baccarat. Het duo bleef eveneens foutloos, maar de eindtijd bleek ruim een seconde langzamer dan die van Nieberg. Dit resultaat was voldoende om de vijfde prijs in ontvangst te mogen nemen.

Fenomenale rit

Marcus Ehning laat het publiek op de tribune in Münster genieten van een dosis stuurmanskunst gecombineerd met de nodige dosis lef. Hij laat de ruim galopperende Funky Fred doen waar hij goed in is. Alle lijnen worden voorwaarts aangereden. Waardoor Funky Fred minder galopsprongen neemt dan zijn voorgaande concurrenten. Waar andere paarden vlak worden speelt de For Pleasure-zoon met de hoogte van 1,60 meter. Dit resulteert in een tijd die ruim drie seconden sneller is dan die van Nieberg. De toon is duidelijk gezet.

Matige pogingen

Angelique Rüsen heeft met Arac du Seigneur duidelijk haar zinnen gezet op een foutloze ronde en niet op de snelste tijd. In deze missie slaagt ze. Het duo finisht in 44,43 seconden, goed voor de zevende plaats

Ook Phillip Weishaupt kan met Asathir niet tippen aan de grandioze tijd van Ehning. Hij komt tot dan toe het dichtste bij de tijd, maar is nog ruim een seconde langzamer.

Dappere poging

Het is vanaf de eerste hindernis al duidelijk: Frank Schuttert gaat zijn pas negenjarige paard Claus Dieter niet sparen. Hij gaat in de aanval en daarmee dezelfde tactiek als Ehning. Schuttert komt een heel eind in het parcours en komt zelfs goed door de dubbelsprong, maaar dan moet hij voor de één na laatste hindernis erg terug verzamelen. Dit bleek niet voldoende om de hoogte van de stijl te halen, de balk valt. Schuttert kwam akelig dicht (+0,15 seconden) bij de tijd van Ehning. Door de springfout moet de ruiter rijdend voor Jos Lansink genoegen nemen met de achtste plaats.

Ehning afgetroefd

Ook Christian Ahlmann is van mening dat zijn eveneens negenjarige Clintrexo Z niet gespaard hoeft de worden. Ahlmann gaat ook in een hoog tempo de hindernissen die op een hoogte van 1,60 meter staan te lijf.

De bij het Zangersheide-goedgekeurde hengst lijkt in de verste verte niet op de grote massale Funky Fred van Ehning. Hij mag dan niet de enorme galopsprongen hebben, maar de Clintissimo-zoon is wel erg wendbaar en scheert over de hindernissen. Christian Ahlmann slaagt er in om precies een halve seconde sneller te rijden als Ehning.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl