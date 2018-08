Jos Verlooy: ‘GP Rotterdam winnen makkelijker dan 1.20m rijden’

Wat is makkelijker? De Grote Prijs van CHIO Rotterdam winnen of een 1.20m parcours rijden met een jong paard. “Rotterdam, veel makkelijker”, lacht de ruiter, die 37e staat op de wereldranking. “Het is de realiteit he. Mijn paard Edward is een zesjarige die vorig jaar pas onder het zadel kwam. Ik had hem zelf nog niet op concours gereden en dacht dat CSI Ommen wel een mooie gelegenheid zou zijn. Het ging nog niet zo goed, veel te veel onder de indruk en afgeleid door de omgeving. Maar we hebben nog twee kansen. Morgen moet hij het oppakken.”

Het rijden van jong talent is niet aan elke Grand Prix ruiter voorbehouden, maar Jos Verlooy zou het niet willen missen. “Ik heb het altijd al gedaan. Het hoort erbij. Je moet altijd denken aan de toekomst. Natuurlijk is het makkelijker om ze op oudere leeftijd en met meer ervaring te kopen, maar we zijn en blijven een handelsstal. Wij moeten zelf een paard produceren voor het hoogste werk. Dat vind ik trouwens ook het mooiste wat er is. Het paard dat ik hier bij me heb voor de 1.50m proeven, Japatero VDM, heb ik ook zelf opgeleid vanaf zijn vijfde jaar.”

De zege in de 1.30m Autobedrijf Jansen Trophy behaalde hij met de achtjarige Karibou Horta. “Een heel competitief paard dat alleen nog wat meer ervaring moet opdoen”, is Jos Verlooy tevreden. Over de komst naar CSI Ommen in elk geval geen spijt. “Op de topconcoursen waar ik tegenwoordig mag rijden, mag je meestal maar twee, hooguit drie paarden meenemen. CSI Ommen is ook één van de grootste wedstrijden, maar met de CSI1* rubrieken kunnen we ook de jongere paarden rijden. Dat is fijn, want ze leren hier meer dan op een landelijk concours. Hoeveel paarden ik mee heb? Zes. Ja, we moeten toch bezig blijven”, grinnikt hij.

In de 1.30m rubriek bestond de toptien op Verlooy na uit Nederlanders. Maikel Vaanholt werd tweede met Izaro, voor Lianne Mars op Dinamy. In de internationale 1.20m proef om de Jan Boomkamp Groenbedrijven Trophy zette Sylvana Wezeman een dijk van een rit neer met Galiandra. Stijn Roelink op Viva la V en Wybe Scholten op Bisbis sloten de topdrie.

CSI Ommen vervolgt op donderdag met nog drie internationale rubrieken, waarna de avond ingevuld wordt door tuigpaarden, Hackney’s, Friezen en menpaarden. De showavond van het aangespannen paard begin tom 19.00 uur.

Bron: Horses.nl / CSI Ommen – Wendy Scholten