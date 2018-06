GP Twente-winnaar Antonio Alfonso blij met jeugd CSI

Een van de meest bekende namen op de deelnemerslijst van het senioren CSI is Marlon Modolo Zanotelli. De Braziliaanse topruiter, die eerder op de Peelbergen een 2* GP won, schreef nog geen twee weken geleden met hetzelfde paard, Isabeau de Laubry (v. Cardento I), een 1,55 m. proef in Oostenrijkse Treffen op naam.

Geweldige verassing

Een nieuwbakken bekendheid is Antonio Alfonso. De in Evertsoord (Limburg) woonachtige Italiaan won afgelopen zondag de CSI4* Grote Prijs in Geesteren. “Dat was een geweldige verassing”, zeggen hij en zijn vrouw Stephanie Marianeschi in koor.

Goede flow

Het paard waarmee Alfonso de honneurs in Twente waar nam, Chic Hin d’Hyrencourt (v. Tarzan), krijgt welverdiend even rust. Namens de stal van de familie, Stal Oxer, komen er in Kronenberg zes andere paarden aan de start. Vijf onder Alfonso, een onder Marianeschi. “We wonen nu twee jaar in Nederland en starten vaak op de Peelbergen. We boffen dat we er zo dichtbij wonen, de investering loont zich zeker. Het mooie is dat ze de kalender steeds proberen aan te vullen met nieuwe opties. Een jeugd CSI is absoluut op zijn plaats. Zij hebben immers de toekomst. Ik hoop eigenlijk dat onze dochter, Sophie, over een paar jaar ook deel kan nemen. Voor dit CSI hopen we dat de goede flow van Geesteren doorgezet kan worden.”

36 nationaliteiten

Het Italiaanse koppel neemt het op tegen ruiters van 36 verschillende nationaliteiten, waaronder lokale toppers en ruiters uit o.a. Japan, Jordanië, Mexico en Rusland. Met meer dan 200 aangemelde ruiters met in totaal ruim 500 paarden en 2 rankingproeven op het programma is er aan concurrentie en competitieve springsport dit weekend geen gebrek in Kronenberg.

Meer informatie

Bron: Persbericht