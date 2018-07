Chic Hin d’Hyrencourt is aangekocht door Abigail Wexner, voor wie Beezie Madden al jaren paarden rijdt. Zo is Wexner ook de eigenaresse van Breitling LS, waarmee Madden eerder dit jaar de Wereldbekerfinale in Parijs won.

Michael Korompis bracht Chic Hin d’Hyrencourt als vijfjarige uit. Daarna zaten verschillende ruiters in het zadel, met als laatste Antonio Alfonso die de schimmel vanaf oktober 2017 in de internationale sport reed.





Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FB