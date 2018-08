Het was de eerste Grand Prix op 1,50/1,55 meterniveau voor Jurre van Bommel met Edmond. In het basisparcours bleven ze als één van de weinige combinaties foutloos. In de daarop volgende barrage bleven helaas niet alle balken in de lepels liggen. Het duo kreeg twee springfouten in een tijd van 37,95 seconden. Na afloop schreef Isabelle van Straaten op haar Facebookpagina: “Wat was het gaaf! Edmond gaf ons kippenvel en zelfs een traantje. Een heel speciaal moment!”

Zege bijna uit Zwitserse handen

De zege bleef in Zwitserse handen. Bryan Balsiger noteerde met de Ugano Sitte-zoon Clouzot de Lassus de winnede tijd van 36,29 seconden. Landgenote Aurelia Loser volgde op de tweede plaats met Samira 368 (v. Baloubino). Fransman Nicolas Deseuzes gaf de zege niet zomaar aan de Zwitsers en verzette zich kranig met Stella de Preuilly (v. Baloubet du Rouet). Het duo noteerde ruimschoots de snelste tijd, 34,66 seconden, maar onderweg viel een balk.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl