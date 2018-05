De Jazz hengst is sinds zijn derde jaar in het bezit van Dujardin. Hij maakt haar erg trots dit niveau bereikt te hebben aangezien het een uitdaging was om hem zo ver te krijgen. ‘Het was elke minuut waard van deze uitdagende weg”, aldus Charlotte.

Trotse fokker

Ook de Nederlandse fokker H. van de Goor van En Vogue is erg trots laat ze onder het Facebook bericht weten dat Charlotte Dujardin had geplaatst.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Charlotte Dujardin