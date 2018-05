Grand Prix-debuut Madeleine Witte-Vrees en Charmeur goed voor 72,39%

Begin december vorig jaar debuteerde de combinatie in de Intermédiaire II, ook in Liempde. Toen behaalde ze een score van 69,87%. In januari en februari startte Madeleine Witte-Vrees de imposante hengst nog tweemaal Intermédiaire II, waarbij de score telkens iets werd verbeterd. Hun laatste start in deze klasse in De Mortel was goed voor een score van 72,28%. Destijds zei de amazone geen haast te hebben met de overstap naar de Grand Prix, maar dat dit waarschijnlijk niet heel lang meer zou gaan duren.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl