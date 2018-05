Grand Prix-winst Minderhoud en Dream Boy, Cornelissen tweede

Dream Boy imponeerde met groot scharende appuyementen, zijn indrukwekkende uitgestrekte galop en pirouettes. Hoewel de hengst technisch goed kan piafferen, mag deze tot nog wat meer uitdrukking komen. In de serie om de twee sloop een foutje en het totaal kwam uit op 71,457%.

Cornelissen weer tweede

Als laatste starter kon Cornelissen – eerder nog tweede in de Prix St. Georges – Minderhoud nog van de eerste plaats stoten, maar slaagde daar met 70,652% net niet in. De aansprekende ruin kreeg achter voor onder meer de drafappuyementen, serie om de twee en de wissels om de pas. In de laatste AC-lijn slopen geen fouten, maar de piaffe en passage mochten wat meer uitdrukking hebben.

Nederlands tintje

Glock-ruiter Riccardo Sanavio stelde Fürst Piccolo-dochter Glock’s Federleicht voor, hij eindigde met 68,630% net achter Jeroen Devroe met Hyrano (v. First Junior) op de vierde plaats. De Italiaanse ruiter reed een gedegen en foutloze proef, waarbij vooral de drafappuyementen positief opvielen.

Ritmische piaffes

Tommie Visser stuurde VarioHippiQue’s Vingino naar 68,413% en mocht zich daarmee als vijfde opstellen. De Polansky-zoon viel op met ritmische piaffes en mooie gedragen pirouettes. De zizag in galop leverde bij twee van de vijf juryleden een onvoldoende op.

Johnson-broers

Denise Nekeman reed Johnson-zoon Boston Sth met een mooie proef, waarin een foutje in de serie om de twee het enige smetje was, naar 68,283% en de zevende plaats. Zijn halfbroer Ben Johnson kwam met Marlies van Baalen tot de twaalfde plaats. De ruin mocht meer overstap tonen in de uitgestrekte stap en maakte een fout in de wissels om de pas.

Teleurstellend debuut Chinook

Het internationale Grand Prix-debuut van Patrick van der Meer en Chinook verliep enigszins teleurstellend. In het eerste gedeelte van de proef bleven de hoge cijfers al uit, maar in de galoptour ging het mis. De dubbeltellende eners mislukten en daarna ging de laatste AC-lijn ook de mist in. De piaffe en de overgangen daar naartoe en uit leverde enen, tweeën, drieën en een vier op. De score kwam uiteindelijk uit op 60,891%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl