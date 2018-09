Grand Prix-zege Bordeaux-zoon Bohemian en Dufour

Met het terugtrekken van Cassidy vertelde Cathrine Dufou aan Ridehesten: “Ik hoop dat Bohemian een goede backup voor Cassidy wordt. Hij is pas acht jaar, maar extreem getalenteerd. In de zomer had de planning van Cassidy voorrang, maar ik kijk er erg naar uit om Bohemian weer te kunnen starten.”

De rentree in de wedstrijdring na vier maanden met de Bordeaux-zoon verliep voorspoedig en het paar won met 73.467%. In de blog op haar website vertelt Dufour: “Hij gedroeg zich voorbeeldig. De super fijne draf en de vloeiende appuyementen waren hoogtepunten. Een fout in de overgang naar de passage koste veel punten. Het gevoel was heel goed.”

De volgende stap van Cathrine Dufour met Bohemian is de het internationale concours in Flyinge. In Vallensbaek werd Agnete Kirk Thinggaard met Atterupgaards Orthilia (v. Gribaldi) achter Dufour tweede met 73.10%.

Bron Dufour Dressage