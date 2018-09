Grand Prix-zege voor Benjamin Werndl en Famoso

Terwijl zijn zus Jessica von Bredow-Werndl is afgereisd naar Tryon om de Duitse driekleur te vertegenwoordigen heeft Benjamin Werndl succes met zijn jonge talent Famoso op een nationale wedstrijd in Ising. De Zuid-Duitse ruiter stuurde de negenjarige Farewell III-zoon naar een score van 74,380% in de Grand Prix en schreef daarmee unaniem de zege op zijn naam.