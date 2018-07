Graves en Dufour in vorm, Amerika aan kop in Nations Cup

Isabell Werth kreeg waarschijnlijk de grootste teleurstelling te verwerken. Hoewel ze in de eerste instantie kampioensmerrie Weihegold OLD de ring in zou rijden, reed de amazone op aanraden van bondscoach Monica Theodorescu haar tweede paard Emilio de ring in. De amazone liep tegen fout na fout aan en eindigde met een teleurstellende 72,717% op de zeventiende plaats.

Graves bereikt haar doel

Laura Graves zette met Verdades in op een overwinning en slaagde daar gemakkelijk in. Haar Florett As-zoon begon de Grand Prix met een zeer sterk drafgedeelte, waarvoor meerdere 8,5-en en negens werden gescoord. De bruine ruin liet passageert met veel gemak, maar mag in de piaffes net iets meer gaan zitten. Na een goede galoptour met kleine pirouettes en grote wisselseries, verloor de Amerikaanse in de laatste lijn wat punten met haar piaffe.

Magische tien voor Dufour

De Deense Cathrine Dufour bewees ook in bloedvorm te verkeren met haar sympathieke Atterupgaards Cassidy. De Caprimond-zoon die gedurende de hele proef prachtig in aanleuning bleef, liet opvallend goede onderdelen zien en kreeg van één jurylid zelfs een tien voor de pirouette naar rechts. Bij de overgang van stap naar passage ontstond een storing, waarvoor dikke onvoldoendes werden genoteerd. Dufour kwam uit op 78,494%.

Beste rentree voor Langehanenberg

Helen Langehanenberg reed precies vier weken na haar bevalling Damsey FRH de ring in. Tijdens haar zwangerschap kwam de hengst zelf ook de nodige kilo’s aan volgens Langehanenberg, maar presteerde toch goed. De Dressage Royal-zoon overtuigde met zijn goede stap, maar Langehanenberg reed de hengst nog wat voorzichtig de ring door. Desondanks reed ze sterke onderdelen en kwam uit op 77,034%.

Nederland naar vierde positie

Het beste Nederlandse resultaat werd neergezet door Emmelie Scholtens en Apache. De KWPN-hengst verloor wat punten met het halthouden en achterwaarts gaan, maar bleef verder mooi constant door de ring gaan en kwam uit op 74,627%. Madeleine Witte-Vrees kwam met 73,618% de ring uit. De expressief dravende Cennin kreeg een fout in de serie om de twee.

Minderhoud en Meulendijks

Hans Peter Minderhoud stuurde zijn Rubels-zoon Zanardi met 72,842% naar de vijftiende plaats. De charmante schimmel liet voor een expressief drafgedeelte en goede pirouettes zien, maar kwam in het achterwaarts gaan wat diep. Anne Meulendijks, die als eerste voor Nederland van start ging, zag 71,304% op het scorebord verschijnen. De jonge amazone liet een knap staaltje rijkunst zien, maar liet tegen een telfout in de eners aan.

Amerika vs. Duitsland

Na één gereden onderdeel kan er nog van alles gebeuren in de Nations Cup-wedstrijd. Amerika leidt met 231,988%, waar ook Kasey Perry-Glass met Goerklintgaards Dublet met 76,801% een belangrijke bijdrage aan leverde. Duitsland volgt met 229,798% op twee, waardoor er nog van alles mogelijk is. Met ruim 6% verschil (223,106%) neemt Denemarken voorlopig de derde plaats in, voor Nederland (221,087%).

Uitslag Grand Prix.

Tussenstand Nations Cup.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl