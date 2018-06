Graves en Verdades in team USA voor Aken

Dat Graves mee zou doen in de Aachener Soers is niet echt een verrassing omdat het de laatste selectiewedstrijd is voor Tryon voor de Amerikaanse ruiters in Europa. De nummer twee op de wereldranglijst won vorig jaar in Aken de Special, waarin ze toen de Duitse dressuurkoningin Isabell Werth met Weihegold OLD (v. Blue Hors Don Schufro) naar de tweede plaats verwees. Met het team won Graves toen brons.

CDI4*

De andere Amerikaanse ruiters, die in Aken hun Europese tour afsluiten, komen in de CDI4* aan de start. Dat zijn Steffen Peters met Suppenkasper (v. Spielberg), Olivia LaGoy-Weltz met Lonoir (v. De Noir), Ashley Holzer met Havanna V. Hochadel) en Shelly Francis met Danilo (v. De Niro).

De internationale dressuurrubrieken van het CHIO Aken staan dit jaar op de agenda van 18 tot en met 22 juli.

Bron: Dressagenews