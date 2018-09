Graves: ‘Ik denk dat je hier geen paard vindt dat meer ijver heeft dan Verdades’

In goede doen is Verdades een medaillekandidaat, maar de Florett As-zoon (uit Liwilarda ster prest van Goya) kan sensibel reageren op zijn omgeving. De bruine ruin wisselt briljante proeven af met wedstrijden waar de spanning net wat teveel wordt. Zijn amazone vertelt hoe het met hem gaat in Tryon: “Het stadion doet me denken aan de baan in Rio de Janeiro. Het is groot en er is veel ruimte om de wedstrijdbaan heen.”

Baan verkennen

Graves vervolgt: “We hebben al de kans gehad om de baan te verkennen. De organisatie is erg genereus op dit vlak, want straks mogen we weer en morgen mogen de paarden nog een keer de wedstrijdbaan in. Ik denk dat de paarden zich goed kunnen presenteren en zich lekker voelen in deze arena.”

Instelling

De Amerikaanse benoemt de instelling van de bruine ruin als de kwaliteit die het meest prominent aanwezig is. “Verdades blijft altijd gaan en is werkelijk nooit moe. Hij doet zijn werk graag en ik denk dat je hier geen paard vindt dat meer ijver heeft dan Verdades. Geweldig om mee te werken”, besluit Graves.

Programma

Woensdag 12 september begint om 14.45 (Nederlandse tijd) de Grand Prix die telt als landenwedstrijd en de individuele kwalificatie voor de Grand Prix Special. Het tweede deel van de Grand Prix vervolgt donderdag 13 september met het tweede deel van de Grand Prix, waarna op middernacht bekend is welke landen medailles hebben gewonnen. Vrijdag vindt de Grand Prix Special plaats en op zondagmiddag rijden de beste combinaties hun kür op muziek.

Bron: KWPN