Greve begint formidabel in Hickstead

Bun Leisure Trophy

Nadat Willem Greve vanochtend met de achtjarige Faro (v. Calvaro) zevende in de jonge paarden rubriek werd, liet de Nederlander vanmiddag nog even zien dat hij in zeer goede vorm verkeert. In de 1,50 twee-fasen rubriek om de Bun Leisure Trophy reed Greve een strakke ronde met zijn Formidable (v. Carambole) en behaalde daarmee de derde plek. De Twentse topruiter moest alleen de oude rot in het vak, Robert Smith, met Ilton (v. Dulf Van Den Bisschop) en de Ier Anthony Condon met Zira VH Kapelhof Z (v. Zurich) voor zich dulden.

Programma

Vrijdag staat in Hickstead de King George V Gold Cup op het programma, de prestigieuze Grote Prijs, die pas sinds 2008 ook open is voor amazones. Zondag vindt de landenwedstrijd plaats. Hieraan doen naast Nederland nog 6 landen mee; gastland Groot-Britannie, België, Ierland, Italië, Zweden en Brazilië. Alle landen behalve Brazilië zullen strijden voor punten in de Europe Devision 1.

