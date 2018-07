Greve derde met Formidable in 2* Grote Prijs Knokke

Elf ruiters traden aan in de barrage van de 1,45m Grote Prijs en er werd hard gereden voor de hoofdprijs. De top drie lag een halve seconde uit elkaar. De stalruiter van Enda Carroll, Michael Hughes, was in 36,39 seconden de snelste met de achtjarige zoon van Baltic VDL F, die geboren is met de naam First Baltic. Onder Maikel van Mierlo liep het fokproduct van F.C. Raats mee op het WK in Lanaken bij de zesjarigen.

Greve komt honderdsten te kort

Op vier tiende achter de Amerikaan eindigde Khaled Abdulrahman Almobty met Desert Storm op de tweede plek in 36,78. Op de meet was de Saudi zeven honderdste sneller dan Willem Greve die met Formidable 36,85 seconden op de klokken had gezet. De dochter van Carambole waarmee Greve op het WK jonge springpaarden in 2015 brons won en in 2016 vierde werd, was in goede doen in Knokke. Ze kwam in in drie starts drie keer in de prijzen en sprong alle rondjes foutloos.

3* Grand Prix

De 3* Grand Prix kreeg ’s middags een Belgische winnares. Virginie Thonon en haar elfjarige High Tech Vy de Septon (v. Del Piero P&B) waren de snelsten in de barrage. Haar landgenoot Koen Vereecke werd op bijna twee seconden tweede Glasgow MB (v. Toulon). Aniek Poels was de enige Nederlander in de drie ster en haal de barrage niet. Ze kreeg een balk met Quick Hamlet (v. Quick Lauro Z) en werd negentiende.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Paardenkrant-Horses.nl