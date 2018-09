Groot interview met Alice Naber-Lozeman in Elsevier

Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro maakte Naber-Lozeman op 45-jarige leeftijd haar Olympische debuut. Een gebroken been, verkochte paarden, NOC*NSF dat dwarszat, zwangerschap. Steeds was er de voorgaande edities iets dat de Spelen tegenhield voor de amazone.

In Rio lukte het wel en dat smaakte naar meer. Om voor Tokyo in aanmerking te komen moet Nederland op de Wereldruiterspelen in Tryon bij de beste zes landen eindigen. Lukt dat niet dan is er nog een kans op de Europese Kampioenschappen: daar in de top-twee.

Bron: Elsevier