Grote overwinning Marcus Ehning met Firth of Lorne bij internationaal debuut

Marcus Ehning had er niet op gerekend om bij het eerste echt grote optreden met Firth of Lorne direct de barrage te halen van een dikke proef en die vervolgens ook te winnen. Zeven combinaties traden aan in de barrage van het Championat von Nörten-Hardenberg over 1,50m. Zes ervan maakten fouten in het verkorte parcours, Ehning bleef opnieuw foutloos met de hengst en in een rustige 45,49 seconden won hij de auto.

Pas vierde proef

Ehning: “Het is pas onze vierde proef samen en ik ben aangenaam verrast met de vanzelfsprekendheid waarop hij dit deed.” Firth of Lorne kwam in april bij hem op stal. Eind 2015 werd de voshengst naar Amerika verkocht, nadat Katrin Eckermann onder meer de Grand Prix van Hamburg had gewonnen.

Libanees Emile Karim Fares derde

In het Championat von Nörten-Hardenberg werd Finja Bormann tweede met A Crazy Son of Lavina (v. Azzuro Classico) gevolgd door de in Nederland wonende Libanees Emile Karim Fares op de KWPN’er Captain Z (v. Lord Z). Voor Nederland kwamen Kevin Jochems op Edgarrento (v. Zento) en Sanne Thijssen met Expert (v. Tangelo van de Zuuthove) in de ring, zij liepen beiden dertien strafpunten op.

Klik hier voor de uitslag.

Bron St.Georg