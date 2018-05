Van Geel zadelde de Zento-zoon Flying Echo en was naast Billington de enige die in de zeven combinaties tellende barrage foutloos bleef. Nicole Botma maakte met Let It Be VDV (v. Let’s Go V) de top drie compleet. Zij klokte 38,01 en was daarmee de snelste met vier strafpunten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl