Grote Prijs Spruce Meadows naar oppermachtige Eric Lamaze

Net als in de Scotiabank Cup van vrijdagavond, die Lamaze uiteindelijk won met Chacco Kid (v. Chacco Blue), werd de barragetijd door Lucy Deslauriers strak ingesteld. Deslauriers stuurde Hester (v. Wandor vd Mispelaere) in 43,66 seconden foutloos door de barrage van de Grote Prijs. Lamaze wist daar enkele honderdsten af te snoepen en finishte foutloos in 43,22 seconden.

Keach

Scott Keach (AUS) werd derde met de Belgisch gefokte Fedor (v. Kashmir van Schuttershof) met een foutloze barrage in 45,24 seconden. De vierde plaats ging naar de Ier Jordan Coyle met Eristov (v. Cicero Z van Paemel) en vijfde werd Brian Cournane met Dino (v. Vingino) in 47,31 seconden. Richard Spooner reed Quinar-nakomeling Quirado RC naar de zesde plaats door een springfout in de barrage. Richie Moloney werd de laagst geplaatste barrageklant. Hij moest met Freestyle de Muze (v. Lord Z) twee springfouten incasseren en werd zevende.

Drie op een rij

Eric Lamaze was goed op dreef op het Continental CSI5* concours van Spruce Meadows. Op vrijdagavond won hij de Scotiabank Cup over 1,55 meter met Chacco Kid, zaterdag won hij de Canadian Utilities Cup over 1,50 meter met Saura de Fondcombe (v. Balou du Rouet) en zondag bezegelde hij zijn succesvolle weekend met de winst in de Grote Prijs.

Klik hier voor de uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl