Grote sprongen Meulendijks, Faurie, Schneider en Peters op FEI ranglijst

De top vijf van de dressuurranking is onveranderd gebleven met Isabell Werth en Weihegold OLD (v. Don Schufro) nog steeds op kop. Achter de Duitse zijn de nodige opmerkelijk verschuivingen. Emile Faurie, Dorothee Schneider en Steffen Peters stegen meer dan honderd plaatsten met hun paarden en nemen een stevige plaats in binnen de top vijftig.

Vijf overwinningen

Steffen Peters klom met de Rock Forever-dochter Rosamunde van 144 naar plaats 26. Dit jaar boekte de Amerikaan al vijf overwinningen met de merrie en veel punten haalde hij binnen op de 5* wedstrijd in Rotterdam.

Debuut in maart

Dorothee Schneider klom 122 plaatsen met haar nieuwe talent Faustus. In maart debuteerde de Duitse in de internationale ring met de tienjarige zoon van Falsterbo. Het paar boekte overwinningen in Mannheim en Wiesbaden.

Met stip in top 50

139 plaatsen stegen Emile Faurie en Dono di Maggio en staan nu op de 46ste plaats. Het paar pakte veel punten op het CDI4* Fritzens-Schindlhof met een tweede en derde plaats.

Zes zeges op rij

Toch is van allemaal Charlotte Dujardin de grootste stijger op de wereldranglijst. Met haar aanstormende talent Mount St John Freestyle (v. Fidermark) staat ze nu in de top honderd. De Britse steeg 199 plaatsen en staat nu op 69. Dujardin debuteerde dit jaar met de negenjarige merrie, ze startte zes keer en won alle wedstrijden.

136 plaatsen

Voor Nederland zorgde Anne Meulendijks voor een grote sprong op de ranglijst. Met MDH Avanti N.O.P. (v. United) kwam Meulendijks van 190 en staat nu direct achter Hans Peter Minderhoud en Zanardi (v. Rubels) op de 54ste plaats. In haar eerste jaar bij de senioren heeft Meulendijks al twee zeges achter haar naam staan.

Gal in top tien

Edward Gal staat nu met Glock’s Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack) in de top tien. De twee overwinningen in Rotterdam bezorgden het paar de nodige punten om op de negende plaats te komen. Gal is de hoogste geplaatste Nederlander.

Madeleine Witte op 15

Madeleine Witte en Cennin (v. Vivaldi) zakten één plek en staan op plaats vijftien. Emmelie Scholtens behoudt met Apache (v. UB 40) plaats 24. Patrick van der Meer en Diederik van Silfhout zakten enkele plaatsen, maar staan nog in de top 50 op respectievelijk de 40ste en 45ste plaats.

Bron Paardenkrant-Horses.nl