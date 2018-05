Guery’s Papillon Z met wedstrijdpensioen

In 2013 kwam de A.E.S.-goedgekeurde hengst Papillon Z in de stallen van Jérôme Guery. De zoon van Perhaps debuteerde in 2010 op internationaal niveau onder het zadel van Rik Hemeryck. Op het Belgische kampioenschap van 2012 won het paar brons. Daarna kregen Gregory Wathelet en Damien Plume de hengst een tijdje te rijden.

Grootste successen onder Guery

Jérôme Guery behaalde echter de grootste successen met Papillon. In hun eerste jaar samen wonnen ze zowel de Grote Prijs van het CSIO in Lummen, de vijfsterrenwedstrijd in Knokke en de viersterrenwedstrijd in Mons. Het duo kwam mede hierdoor op de longlist voor de Olympische Spelen van Rio. Guery besloot uiteindelijk met Grand Cru van de Rozenberg naar Brazilië te reizen.

Bron Galop.be