Haddad verder zonder Semper Fidelis door breuk met sponsor

“Semper Fidelis was mijn once-in-a-lifetime-paard”, liet de amazone weten aan Dressage News. “Ze begon pas net aan haar Grand Prix-carrière en liet zien over enorm veel potentie te beschikken. Met de support en aanmoediging van het USEF Pre Elite-programma hadden we hoge verwachtingen van deze geweldige merrie. Helaas was Rowan het niet eens met het programma dat we voor haar hadden uitgestippeld.”

Dankbaar

De sponsorovereenkomst tussen Haddad en O’Riley begon drie jaar. “Rowan O’Riley sponsorde mij gedurende een nieuwe fase in mijn leven, toen ik verhuisde van Duitsland naar naar de Verenigde Staten. Ik zal altijd dankbaar blijven voor Rowan’s support in die periode.” Semper Fidelis, die met Haddad drie internationale wedstrijden liep in 2017 – met alle scores boven de 70% – vervolgt haar carrière onder Heather Blitz.

Bron: Dressage News