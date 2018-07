Haley B toont ook bij zesjarigen haar talent

Het was volop genieten toen winnares Haley B en de donkere vosmerrie Hollywood Tarpania (Fürst Romancier x Johnson) met amazone Marije van Kersbergen in de ring verschenen. Twee zeer talentvolle, maar verschillende merries. Haley B, vorig jaar vijfde in de Pavo Cup-finale, is een merrie met een heel mooi model. Gedurende de proef bleef ze heel smakelijk in de aanleuning en toonde een goede zelfhouding. 8,5-en waren er voor de stap, draf, harmonie en aanleg, waarbij voorbij haar losheid en goede achterbeengebruik opviel. Voor de galop, die nog wat meer bergopwaarts mag zijn, was er een 8.

Goede stap

Concurrente Hollywood Tarpania nam vorig jaar deel aan het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Ze liep naar 83 punten. Ze kreeg 8,5-en voor de hele goede stap, zuivere galop en aanleg. In de draf mag ze met name in de verruimingen net wat meer gesloten blijven. Voor de harmonie werd ze met een acht beoordeeld. Ze is af en toe net wat teveel op de hand.

Extra ondersteuning

Met 80 punten ging de derde plaats naar Nars Gottmer en Hummer N (Easy Game x Jazz). Een hele scherpe, oplettende ruin. “Onderweg had hij nog wat extra ondersteuning en hulp nodig, maar Nars loste dat goed op”, verklaarde de jury. Desondanks was er een 7,5 voor de harmonie. De stap, die iets meer door het lichaam mocht, kreeg een acht. Hummer N draafde mooi naar boven en kreeg daarvoor terecht een negen. Vooral opvallend was dat hij in de appuyementen heel mooi lichtvoetig bleef.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl