Hannoveraanse hengst D-Oline overleden

De Hannoveraanse-hengst D-Oline is maandag 13 augustus overleden, dat meldt Eurodressage. De hengst was niet erg populair als fokhengst, maar meer als de volle broer van Anabel Balkenhol’s Grand Prix-paard Dablino. Onder Patrick Kraft was de hengst actief tot Lichte Tour-niveau. D-Online is twintig jaar geworden.