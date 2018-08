Hannoveraanse reservekampioene verslaat Oldenburger merriekoningin

Daarachter de jeugdige en met veel souplesse bewegende Hannoveraanse ruin Daktari K (Danciano x Belissimo M), misschien wel het meest talentvolle rijpaard. Op plaats 4 de Oldenburger reservekampioene Feymar OLD (Fürstenball x Weltmeyer). Op 5 één van de vier Escolars in deze rubriek. De wat koude en pony-achtig aandoende Embrace (Escolar x Levantos I). Vorig jaar viel Escolar op met zijn eerste jaargang, de tweede lichting viel wat tegen. Fürstenball maakt opnieuw een goede indruk in Warendorf.

Uitslag

Daktari (Danciano x Belissimo M) – Foto: Rick Helmink

Venecia SCH (Van Vivaldi x Florencio I) – Foto: Rick Helmink

Zoals altijd, volle tribunes in Warendorf – Foto: Rick Helmink

Bron: Paardenkrant-Horses.nl