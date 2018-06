“Een paar dingen konden echt beter. In de zigzag kregen we een rommeltje, wat echt jammer was. Hij kwam een beetje diep en raakte zijn balans kwijt, wat voor de eners nog een keer gebeurde. De eerste piaffe ging hij heel mooi in, maar daar kreeg ik hem niet uit zoals wel kan. Maar op zich ben ik echt wel blij, hij gaat elke proef beter en als hij nog een paar keer de ring in is geweest lukt het vast net zoals thuis.”

Tijd genomen

Minderhoud rijdt Dream Boy zaterdagavond in de Grand Prix Special. “Gisteren was hij heel fris en daarom heb ik vandaag de tijd genomen en hem wat langer losgereden. Dat pakte positief uit en hij was meer ontspannen. Voor de Special rijd ik wat korter los, maar ik ga verder niks veranderen. De Special is in de hoofdring en dat is aardig indrukwekkend, dus het is nog even afwachten hoe hij daar op reageert.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl