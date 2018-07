Hans Peter Minderhoud: ‘Ik ben super blij met hem!’

“Zanardi voelde zich vanaf dag één op zijn gemak in Aken”, aldus Minderhoud, die nog zit uit te puffen in de schaduw. “In de ring kreeg hij wel iets last van spanning, maar hij liet zich goed rijden en doet goed zijn best. Ik ben super blij met hem! Ik hoef nu niet meer bang te zijn dat hij opeens omgedraaid staat.”

Sterke piaffe en passage

Met achten voor de piaffe, passage en pirouettes zette de ruiter een sterke proef neer. Bij het achterwaarts gaan kroop de schimmel iets achter de teugel wat de score wat drukte. Het duo maakte verder geen grote fouten in de proef.

De wedstrijd is nog volop aan de gang. Voor Nederland verschijnen Madeleine Witte-Vrees met Cennin en Emmelie Scholtens met Apache nog in de ring.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl