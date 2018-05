Hans Peter Minderhout wint weer 3* Grand Prix in Compiègne

Met Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) wint Hans Peter Minderhout zondagochtend de 3* Grand Prix in Compiègne met 71,213%. Tweede werd de Franse Anne Sophie Serre met Lusitano Vistoso de Massa (v. Maestro JGB) met 70,596%. De derde plek was voor Jeroen Devroe met Hyrano (v. First Junior) met een score van 69,362%.