Hans van der Kolk pakt GP Bennekom met ervaren Britney

Parcoursbouwer Chris van Gelder had een pittige 1,40m proef gebouwd voor de Grote Prijs. Vijf combinaties wisten het basisparcours zonder fouten te springen. De winnaar van vorige jaar was daar niet bij. Wiljan Laarakkers had twee keer pech, met beide paarden kreeg de ruiter uit Limburg een balk.

Te veel tijd in de lucht

Hans van der Kolk reed zich met twee paarden in de barrage en moest het opnemen tegen de geroutineerde Anne van Vulpen, Ellen Zwijnenberg en Stefan van Veldhuizen. Met de nog jonge Padinus-zoon Eddy the Eagle sprong Hans van der Kolk en vlotte nulronde in 45,77 seconde. “Het maximaal haalbare voor hem”, zei Hans na afloop, “en het legde wel de druk bij de anderen. Hij kan nog niet veel sneller, verspeelt nog te veel tijd in de lucht.”

Flink sneller

Anne Vulpen was in de tweede rit direct al flink sneller met Fajoecha BH (v. Indoctro). De amazone zette 41,93 seconden op de klokken. Stefan van Veldhuizen volgde met Forever V (v. Ultimo) en kreeg een flinke fout op de bloemenhindernis door een miscommunicatie. Ellen Zwijnenberg heeft al vaker bewezen snel te kunnen rijden. Op Boncetta (v. Concetto Famos) pakte Zwijnenberg winst op de laatste lijn en scherpte de tijd van Anne van Vulpen aan met twee tiende tot 41,75 seconde. Van Vulpen werd hiermee uiteindelijk derde.

Ervaren Britney

Tot slot liet Hans van der Kolk op zijn ervaren Britney zien waar de winst in de barrage te halen was. In de iets gebroken lijn van de bloemenhindernis naar een flinke oxer reed Van der Kolk een galopsprong minder en op de laatste lijn nam hij zijn paard niet meer terug voor de slotsprong. In 40,26 seconden was hij ruim sneller dan Ellen Zwijnenberg. Voor Hans van der Kolk werd het de tweede keer dat hij in Bennekom de Grote Prijs won.

Van nature snel

Britney heeft Hans van der Kolk nu zes jaar in zijn bezit. Hij kocht haar samen met zijn compagnon als B-paard op een concours. De dochter van Sydney springt inmiddels tot op 1,45m-niveau. “Ze is van nature snel”, legt Van der Kolk uit, “vooral uit de wendingen vertrekt ze vlug. Het was ook niet moeilijk om in de eerste lijn vijf galopsprongen te krijgen in plaats van zes en misschien had ik op de laatste lijn wel twee galopsprongen minder.”

Super op gras

De winnaar van de Grote Prijs vond ook dat de uitstekende grasbodem zeker meespeelde om snel te kunnen galopperen. “De paarden springen super af op de bodem, een zandbodem is ook mooi, maar toch stroever”, aldus Van der Kolk. Hij probeert volgend jaar zeker terug te komen om zijn titel te verdedigen. “Het is super concours en een hele fijne organisatie!”

Wiljan Laarakkers

Eerder op de dag won Wiljan Laarakkers de klasse Z met Duchesse de Pomme voor Meike Helderman en Pieter Coppes. Het 1,35m ging naar Anne van Vulpen met Kizzi van het Molenhof. In de barrage was ze twee honderdste sneller dan Miranda Esser met Extase. Op deze hoogte werd Wiljan Laarakkers derde met Duchesse de Pomme.

Bron: Persbericht