Hansi Dreher en Embassy enige dubbel nul in GP Donaueschingen

Vijf ruiters wisten het basisparcours van de 4* Grote Prijs foutloos af te leggen. Leon Thijssen lukte het net niet om de barrage te halen door een springfout van elfjarige KWPN’er Cristello. Hij werd de beste Nederlander op de twaalfde plaats.

Balken voor Swartz en Dunon

In de barrage beet de Zweedse Erica Swartz het spits af met de BWP-merrie Jovita (v. Carabas V/D Wateringhoeve). Het paar kreeg twee balken en werd uiteindelijk vijfde. Want de Belg Gilles Dunon had ook acht strafpunten met de Toulon-dochter Fou De Toi Vd Keihoeve, maar was iets sneller.

Fuchs snelste vierfouter

Daarna brandde de strijd echt los toen Holger Hetzel snel rond ging met Legioner (v. Limbus). Hij klokte een tijd van 42,96 seconde, maar kreeg een pechfoutje. Even later ging Martin Fuchs nog anderhalve seconde sneller met de negenjarige merrie Dubai Du Bois Pinchet (v. Kashmir Van Schuttershof), maar de Zwitser kreeg ook een balk aan de benen.

Mercedes voor Dreher

Tot slot hoefde Hans-Dieter Dreher alleen maar foutloos te rijden met de ervaren Embassy II. Normaal is de combinatie altijd vlug in de barrage. Nu stuurde Dreher de hengst behoedzaam over het parcours en liet alle balken in de lepels. De overwinning bleef in Duitsland en Dreher werd de eigenaar van een nieuwe Mercedes.

